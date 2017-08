ERR.ee video | Moeblogija: kiirmoe tootmine pole normaalne, aga meie palgad ka pole

"Paljude jaoks on see ainuke võimalus osta endale valge T-särk, mida pole varem keegi kandnud, mis saabki sinu tuttuueks riideesemeks. Kuigi ma väga-väga pooldan Eesti disaini ja seda, et kanda üht asja võimalikult kaua, siis kahjuks nii nagu tuttavate ja oma tausta pealt, kui olin tudeng ja sissetulek oli 300 krooni, siis vahel tahad endale lihtsalt midagi lubada. Kuigi see viis, kuidas hetkel kiirmoodi toodetakse ei ole normaalne, siis ka need palgad, mis me saame, ei ole päris normaalsed," tõdes Vetik ERR Menule.

Eesmaa, kes on ajakirja Mood stilist, puutub kiirmoega tihti kokku, sest seda on rohkem kui kohalikku disaini. Eesmaa sõnul on mõistlik tarbimine ikkagi tarbija enda teha. "Ma ka ise kannan kiirmoodi, see on osake peaaegu kõikide eestlaste elus. Väljendil kiirmood, sellel on halb maik küljes, aga see hästi sõltub inimesest. Mina tarbin kiirmoodi, aga mul on mõni H&M-i püksipaar, mis on aastaid vana, kas ta siis ikka on nii kiir?" küsis Eesmaa.

Ta lisas, et riietesse tuleb suhtuda mõistusega ning mitte kuhjata endale kokku ebavajalikke riideid. "Mitte minna täiesti hulluks allahindluste ajal, vaid lähtuda sellest, et kui sul on vaja uut püksipaari, sest vana on nii logu, siis minna ja osta see asi. Mõnikord midagi trendikat osta on igati okei, aga kuhjata kokku ja vanad eest ära visata ei ole kõige parem variant," selgitas Eesmaa.

Vetik lisas, et ka tema pooldab ühe riideeseme pikaaegset tarbimist. "Mulle tundub, et tänapäeval pigem ei ole nii, et asjad lähevad nii ruttu moest välja. Päris paljud trendid on püsima jäänud, hetkel on moes ajastute assortii, kus keegi ei vaata pahasti, kui sa oled laiade pükstega või kitsaste pükstega. Hetkel on moes väga paljud ajastud korraga, päris hea aeg vaadata, mis kapis niisama vedeleb ja siis see selga panna," soovitas Vetik.

Blogijad lisasid, et tegelikult polegi vaja moekas olla ning keegi ei saa ette kirjutada, kuidas riides käima peaks. "Üldse ei ole vaja. Vaja on ainult seda, mille vastu on mingi tung ja kui on inimesel soov kuidagimoodi välja näha, siis selle järgi on isiklik vajadus. Üldiselt kästa kellelegi, et sa pead moekas olema, seda ei ole. Tihtipalju see, mis on moes, ei sobi paljudele," tõdesid blogijad.