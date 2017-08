ERR.ee video | Disainer Eve Hanson: iga riidetüki jaoks on maailmas inimene

"Meie teem eiga päev uusi tooteid, meie tiraažid pole ilmatusuured, aga meil ei ole siin tohutut ladu, kus seisavad vanad asjad. Iga riidetüki jaoks on maailmas inimene," rõhutas Hanson ERR Menule.

Hanson tõdes, et tarbib vähesel määral ka ise kiirmoebrändide riideid, kuid üritab masstoodangust siiski eemale hoida. "Üldiselt eetiliselt see ei ole väga positiivne külg, mis maailmas toimub, aga inimesi on maailmas nii palju rohkem ja selleks, et nad kõik saaksid riidesse, kulub maailmas nii palju ressurssi ja mingis mõttes on see paratamatus," rääkis Hanson kiirmoest.

Samas tõdes ta, et Eestis liigutakse taas selles suunas, kus on hakatud otsima erilisemaid asju. "Seda näitab praegu ka Eesti disainiturg, et palju on selliseid tegutsevaid väiksemaid brände, mis pakuvad põnevamaid lahendusi ja huvitavamat disaini, olles ikkagi hinna poolest natukene kallimad, aga vähemalt on inimestel võimalus otsida ja soetada midagi põnevat, et irduda tohutust massimoest," selgitas Hanson.

Samas tõdes ta, et kiirmoest loobumine ja disainertoodangu tarbimine näeb ette ka rohkem pingutust. "Rohkem on vaja tõesti vaeva näha. Loomulikult, sul on lihtne minna kaubanduskeskusesse, astuda sisse uksest, kus kõik tooted vastu vaatavad, ja sul on lihtne neid endale soetada, aga kui sa ikka tahad midagi huvitavamat, siis tänapäeval pole keeruline leida üles huvitavaid brände," rõhutas Hanson.

Ta lisas, et disainerriiete puhul on peamiseks hinnamäärajaks äge disain. "Kust sa saad kanga, kuidas sa selle asja valmis teed. Kõik viimistlused ja tohutu tehniline pool, see kõik maksabki, see pole ainult disaineri paberi peal kritseldus," rääkis Hanson.

Hanson lisas, et Eesti moelooming on maailma mõistes heas seisus, kuigi paljud andekad noored disainerid lähevad välismaale praktikale ja jäävadki sinna. "Meil on võib-olla natuke vähe praktiseerimise võimalust Eestis, aga tänapäeval on üliõpilastel väga palju vahetusprogramme, nad käivad üle maailma moemajades praktiseerimas. See kindlasti tõstab konkurentsivõimet," kiitis Hanson.