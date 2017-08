Suri mitmekordne Grammy-võitja Glen Campbell

"Me teatame raske südamega, et lahkunud on armastav abikaasa, isa ja vanaisa," teatas Campbelli pere, vahendas BBC.

Campbell sündis 1936. aastal vaesesse perre, kus kasvas koos temaga 12 last. Mees on rääkinud, et tema esimene kitarr maksis 7 dollarit ning ta õppis omal käel seda mängima. Ta tegi omale nime ühe andekaima kitarristina Los Angeleses.

Oma karjääri jooksul avaldas ta 70 albumit j amüüs 45 miljonit helikandjat. Tema tuntuimate laulude seas on "Rhinestone Cowboy", "Gentle on My Mind", "By the Time I Get to Phoenix", "Wichita Lineman" ja "Galveston".

Aastatel 1969–1972 juhtis ta telesaadet "The Glen Campbell Goodtime Hour" ning on mänginud mitmes filmis ja telesarjas.

Glen Campbell võitis üheksa Grammy auhinda, sealhulgas 2012. aastal elutöö auhinna. Aastast 2005 kuulub ta kantrimuusika kuulsuste halli.

Legendaarne kantrilaulja sai närvihaigusest teada 2011. aastal ning lõpetas esinemise 2012. aastal.

Mehele on järelehüüded avaldanud mitmed muusikud, nende hulgas Dolly Parton ja Sheryl Crow, kes nimetas Campbelli surma suureks kaotuseks.