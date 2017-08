Sinead O'Connor avaldas sotsiaalmeedias video, kus tunnistab vaimuhaigust

Laulja rõhutas Facebooki videos, et räägib oma murest avalikult, et sellega kedagi aidata. "Ma tahan, et kõik teaksid, mis tunne see on ja seetõttu filmin ma seda videot. Ma olen üks miljonitest. Inimesed, kes kannatavad vaimuhaiguse käes, on kõige haavatavamad kogu maailmas. Me ei suuda enda eest hoolt kanda, te peate meie eest hoolt kandma," lausus O'Connor. "Vaimuhaigus, see on nagu uimastid, seda ei huvita, kes sa oled," lisas ta.

O'Connor lisas, et elab ise New Yersey motellis täiesti üksi ning kritiseeris oma perekonda, kes pole juba mitu aastat tema eest hoolitsenud. "Kogu minu elu on käinud selle ümber, et mitte surra ja see pole elu. Ma ei sure, aga see pole õige elu, mida elada," lausus naine.

Eile postitati lauljatari Facebooki lehele teade, et naisega on nüüd kõik korras ja tema eest hoolitsetakse hästi. "Tere, ma postitan siia O’Connori palvel. Ta tahab kõigile teada anda, et ta on turvalises kohas ja ei ole suitsiidne. Ta palus selle posituse teha, kuna teab, et te kõik olete tema pärast mures," seisis postituses.

O'Connoril diagnoositi 2003. aastal bipolaarne häire, kuid lauljatari sõnul oli see valediagnoos ning kannatab enda sõnul hoopis depressiooni ja post-traumaatilise stressihäire käes.