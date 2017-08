Finki Tallinna kontserdi erikülaline on Erki Pärnoja

Eesti helilooja ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja juhatab Finki kontserdi sisse oma tänavuse kauamängiva "Efterglow" helidega. Koos samanimelise kohalikest tippmuusikutest koosneva bändiga ette kantav impressionistlike kitarrikäikude, novelliliku ülesehitusega lugude ja ainuomaselt põhjamaise maastiku-heliriba tunnetusega kava on Pärnojale toonud juba nii tänavuse Tallinn Music Weeki festivali artistipreemia kui ka mängukordi kuulsas USA raadiojaamas KEXP.

28. septembril astutakse Vaba Lavale koosseisus Erki Pärnoja kitarril, Tarvi Kull klahvpillidel, Kristjan Kallas trummidel ja Peedu Kass erinevatel bassidel.

"Finki loominguga olen ma tuttav, aga seda, kuidas ta töötab ja kuidas end kontserdiks ette valmistab, saan näha 28. septembril. Selliste asjade kõrvalt jälgimine on minu jaoks alati väga inspireeriv olnud. Ma tajun tema ja enda loomingus mingit sarnast vibe’i, mingit ühendavat meelestatust, nii et usun, et Efterglow sobib sellesse õhtusse väga hästi. Lisaks saab väga põnev olema esineda uue, pisut vähendatud koosseisu ja tavapärasest erineva set-up’iga," ütles Pärnoja.

Õhtu peaesineja Fink, kodanikunimega Fin Greenall, on vaheldumisi Berliinis ja Londonis resideeriv laulja, lugudekirjutaja ning produtsent, kelle loomingut on muusikakriitikud nimetanud nii 21. sajandi linnabluusiks, põgenemiseks digireaalsusest kui ka omalaadseks muusikaloo tagasivaatepeegliks. Ta on koostööd teinud nii soulilalja John Legendiga kui varalahkunud Amy Winehouse'iga ning tema laulukirjutaja-võimeid on ülistanud teiste seas Ed Sheeran, Bon Iver ja legendaarne bassist Pino Palladino.

Greenalli artistlik teekond sai alguse 1990ndatel aastate keskel, mil nägid ilmavalgust tema esimesed muusikalised katsetused koostöös ambientmuusika produtsendi Hefneriga. Algusaegade sämplikesksest elektroonikast liikus Fink luue aastatuhande keskel neobluusi suunas, jätkates juurtemuusika radadel ka oma seni edukaimal albumil "Hard Believer" (2014) ning tänavu Ninja Tune’i tütarlabeli R'COUP'D Records alt ilmunud plaadil "Fink’s Sunday Night Blues Club Vol. One". Finki Tallinna kontsert leiab aset tema 15. septembril ilmuva kuuenda stuudioalbumi "Resurgam" Euroopa tuuri raames.

Finki ja Erki Pärnoja : EFTERGLOW kontsert Tallinnas Vaba Laval toimub 28. septembril 2017. Uksed üritusele avatakse kell 19.00.