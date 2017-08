"Troonide mängu" peategelane kandis vaenlastega võideldes IKEA vaipa

"Troonide mängu" kostüümikunstnik Michele Clapton avaldas, et öise vahtkonna mehed kannavad seriaalis õlgadel ei midagi muud kui IKEA vaipu. "Me kasutame kõike, mida saab. Me lõikame need õigesse vormi, lisame tugevad nahkrihmad ja siis muudame need vanaks ja kasutatuks, mis on "Troonide mängus" esmane," kirjeldas Clapton Huffington Posti veergudel.

Uuel hooajal, kui Jon Snow on Põhja valitseja, katab tema õlgu uhkema välimusega keep, kuid eelmisel hooajal sai mehe seljas valgete vaimudega võideldes näha just kõnealust vaipa.

via GIPHY

Clapton lisas, et seriaalile kostüüme luues tahab ta, et inimesed tunneksid riiete lõhna läbi teleekraani. Selleks, et vaibad näeksid ehedate keepidena välja, katavad kostüümikunstnikud need vahaga ja külmutuavad.

IKEA-s maksab selline vaip, mida öine vahtkond kasutab keebina, umbes 30 dollarit.