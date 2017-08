Raivo E. Tamm triatlonil loobumisele ei mõelnud: ma ei elaks seda häbi üle

"Ma olen terve elu olnud selline, et ma ei ole poolelijätja. Kui ma midagi olen otsustanud ja nõuks võtnud, siis ma lähen sellega lõpuni välja. Ma asju pooleli ei jäta. Avaliku elu tegelasena, kui mul on ikka pilk peal, siis ma ei elaks seda häbi üle, kui ma pean kuskilt lugema, et Märt Avandi näitas head tulemust, aga Raivo E Tamm paraku lõpuni ei jõudnud. Siis ma ei tea, kuhu ma oma silmad peidaks," tõdes Tamm Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Mees tõdes, et nüüd, mõned päevad pärast triatloni on tema hinges tühjus, et kõik on möödas. "Võib öelda, et on natuke tühi tunne ja hakkab kerge kurbus tulema, et kas tõesti kõik on läbi. Eile ma tegin tunniajase kerge kerimise, sõitsin jalgrattaga mingi osa uuesti sellest samast rajast läbi," tõdes Tamm. Ta selgitas, et võistluse emotsioon ning seltskond seal taga olid nii lahedad, et tahaks seda veel kogeda.

Sama mõttega ei läinud Tamm aga Ironmanile, vaid enne rajale astumist valdas teda hirm, kas saab kõigega ikka hakkama. "Ikka suur värin oli sees. Analoogne nagu teatris enne esietendusi. Küllaltki palju ikkagi teadmatusest, kuna puudus kogemus varem. Iga võistluse eel distantsid kasvasid," rääkis Tamm, kes poole aasta eest võttis vastu väljakutse, et teeb kaasa augusti alguses Otepää Ironmani triatlonil.

Enne Ironmani ootasid meest aga mitmed väiksemad jõukatsumised ning raskusi tuli ette nendelgi. Näiteks Tartu Milli maratonil pidi mees terve ujumisdistantsi oma pöidlaga abielusõrmust kinni hoidma. "Kuna ma ei ole mitte ainult kehaümbermõõdult kõhnemaks jäänud, vaid ka sõrmed on peenemaks jäänud, siis külmas vees on mul oht, et võib abielusõrmus ära tulla. Alati annan selle enne abikaasa kätte, Tartus ma unustasin seda teha ja siis ma ujusin nii, et pöidlaga hoidsin kogu aeg sõrmust kinni, et sõrmus ära ei kaoks," meenutas mees. Ironmanil oli Tamm aga piisavalt valmistunud ning sõrmuse aegsasti naise kätte andnud.

Võitlus tuulega

Ironmani üheks raskemaks katsumuseks oli tuuline ilm ning Pühajärvel loksusid lained, mis olid võrreldavad merelainetega. "Tuul oli päris karm seal. Eesti lipp oli nagu vineeritahvel varda küljes," kirjeldas Tamm.

Kõige tähtsam oli Tamme sõnul aga mitte liiga innukalt rada läbima hakata, sest nii kulutab keha energia ruttu ära. "Mul on päris palju tahtejõudu ja nii on mul ka päris tugev enesekontroll. Ma suudan ennast kontrollida, ükskõik, kas on on alkoholiga pidu, suudan ennast kontrollida või ekstreemne spordiala, siis ma suudan ennast ka kontrollida. Ma olen küllaltki alalhoidlik inimene, ma ei lähe nii, et silmad ruudulised ja ei tea, mida ma teen. Ei ole silme eest must, ma kontrollin kogu aeg ise olukorda," lausus Tamm.

Ironmani võistlusele tagasi vaadates tõdes Tamm, et suutis selle läbida ainult tänu Ain-Alar Juhansonile, kes ta võistlusele kutsus. "Kui tema poleks uskunud, siis poleks midagi välja tulnud. Ma arvan, et tema uskus isegi rohkem kui mina ise endasse oskasin uskuda," tõdes Tamm.

Mees lisas, et kuigi tal on ka varem suuri kaalulangusi ette tulnud, siis paraku on ta mõne aja pärast taas vormist välja läinud. Pärast Ironmani loodab Tamm sportliku eluviisiga jätkata. "Kui tuleb teatris mingi tihedam tööperiood peale, siis suure töökoormuse all ma jälle söön ennast paksuks tagasi. Kui ei ole aega jälle spordiga tegeleda, läheb ta jälle käest ära. Mul on kehakaal kogu aeg kõikinud, aga nüüd ma väga loodan, et kui mul on niivõrd tore treener, ei jää ma üksi ja ei tule loobumismõtted uuesti peale," avaldas Tamm lootust.