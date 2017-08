Alen Veziko kaverdas Pearu Pauluse hitti "Lõpuks leidsin sind"

Kontserdituuril "Lõpuks leidsin sind" tulevad esitusele Aleni parimad lood neljalt albumilt ning samuti üllatab muusik kuulajaid täiesti uute lugudega. Kontserdi nime kohta ütles Alen, et see saigi pandud hiljuti välja tulnud lugu "Lõpuks leidsin sind" silmas pidades, sest see lugu ja nimi lihtsalt tundusid selleks head olevat.

"Esitusele tuleb ka kaks täiesti uut lugu ja mõned vanad asjad plaatidelt, mis on seni kontsertide kavast välja jäänud, sest on tundunud repertuaarilt liiga nõudlikud, seekord on siis ka sellised lood, mis varem pole kontsertidel kõlanud," selgitas artist.

Alen ise laulab ja mängib akustilist kitarri, teised bändiliikmed ka klaverit ja löökpille, lisaks traditsioonilistele instrumentidele muudavad pillimängu erilisemaks akordion, ukulele ja mõned eksootilisemad löökpillid, näiteks kongad ja cajon. Muusik ütles, et akustiline on kontsert kõla poolest, tehnilist poolt kasutab helitehnik võimalikult vähe. "Suvekontsertidel on palju ka neid, kes tavaliselt minu esinemistele ei tuleks ja siis on hea vaadata, kas nad võtavad mu muusika omaks," jutustas Alen.

Alen Veziko alustas muusikukarjääriga juba lapsepõlves, kuid esimene originaalloominguga debüütalbum ilmus 2009. aastal. Muusik on tegutsemisaastate jooksul andnud välja neli albumit, esinenud mitmetel tuuridel ja jaganud lava paljude Eesti artistidega.

Kontserdid toimuvad 9. augustil Alatskivi lossi õuel, 10. augustil Pärnus Kentuki kõrtsi suvelaval, 15. augustil Kernu mõisa aias, 16. augustil Kuressaare Ahrensburg Boutique Hotel & Spas, 17. augustil Vihula mõisa aias ja 18. augustis Pangodis Kiivitaja talu õuel.