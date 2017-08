Tänavafestival Augustiunetus toob Pärnu vanalinna tantsumaratoni

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Islamiriigi tegevus on Türgis taas tõstatanud kurdide teema. See riigita rahvas elab enamjaolt Türgis, kus ametlikult käib assimileerimispoliitika ja esineb ka vägivalda. Esmaspäeval, 7. augustil jõuab Eesti Televisiooni ekraanile dokfilm "Öcalan ja kurdide küsimus", mis on valminud Prantsusmaal 2015. aastal.

Tänavafestival toimub 12. augustil Pärnu vanalinnas ja selle peateljeks on Kuninga tänav. Seni on festival toimunud Supeluse tänava ääres.

Augustiunetusel on tänavu ka kaks eriprogrammi: "Augustiarvamus", kus Pärnu jaoks olulised teemad võetakse laiemasse vestlusringi ning "Põlvkonnad koos on augustis unetud", kus linnaosade seltsid pakuvad ühiseid tegevusi igale kaelakandvale eale, nii maimikule, teismelisele kui ka seeniorile.

Augustiunetus toimub tänavu esmakordselt Pärnu vanalinnas Kuninga ja sellega piirnevatel tänavatel, et aidata muuta piirkonda linlastele atraktiivsemaks. "Toome vanalinna ligi 60 kultuurisündmust alates muusikast ja tantsust ning lõpetades kujutava kunstiga. Samuti on tänavu avatud aastatega juba festivali kaubamärgiks kujunenud üheõhtukohvikud ja kunstiturud," rääkis tänavuse Augustiunetuse eestvedaja Eleka Rugam-Rebane.

