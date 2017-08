Pärnu Kuursaal plaanib esitada Weekend festivalile kahjunõude

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Islamiriigi tegevus on Türgis taas tõstatanud kurdide teema. See riigita rahvas elab enamjaolt Türgis, kus ametlikult käib assimileerimispoliitika ja esineb ka vägivalda. Esmaspäeval, 7. augustil jõuab Eesti Televisiooni ekraanile dokfilm "Öcalan ja kurdide küsimus", mis on valminud Prantsusmaal 2015. aastal.

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Kui festivali esimesel päeval avastati, et Weekendi korraldustiimi poolt on antud käsk piirata metallvõredega sisse legendaarne peopaik Kuursaal, olid kõrtsi omanikud üllatunud, kuna nendega polnud eelnevalt midagi sellist kooskõlastatud, kirjutab Ärileht.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel