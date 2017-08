"Klassikokkutuleku" uus osa toob ekraanile kuulsuste paraadi

Filmis löövad lisaks peaosatäitjatele Mait Malmstenile, Ago Andersonile ja Henry Kõrvitsale kaasa ka Kristel Aaslaid, Kristjan Jõekalda, Indrek Ojari, Mallukas, Ingrid Margus, Tanja Mihhailova-Saar ja paljud teised.

Coca-Cola Plazas filmiti punase vaiba gala stseeni, kus ilmub filmi tegelaste hulka ja sekkub edasistesse sündmustesse peategelaste neljas sõber Tõnu (Indrek Ojari) koos kaaslase Gittega (Tanja Mihhailova). Filmi režissööri Rene Vilbre sõnul lõid seekord lisaks uutele tegelastele võtteplatsil massistseenides kaasa ka üle poolesaja kino fänni ja töötaja.

Kolmiku sõpra kehastav Indrek Ojari sõnul kulges koostöö suure hulga massistseenides osalejatega väga loomulikult. "Taustastseenides osalejad, kes pole varem teatri või filmiga kokku puutunud ja suudavad sealjuures jääda iseendaks, mängivad kohati isegi paremini kui professionaalsed näitlejad," muigas Ojari. "Kõige hullem on siis, kui kaadri taha mängima valitud inimene hakkab tegema karakterit, siis läheb asi tavaliselt käest ära. Seekord midagi sellist ei juhtunud, kõik jäi loomulikuks," lausus Indrek Ojari.

Autor: Forum Cinemas

Filmidebüüti tegeva Tanja Mihhailova-Saare sõnul andis võttepäev hulga mängulusti. "Täispikas filmis osalemine on minu jaoks esmakordne ning suurim erinevus seriaali või lavatööga on suur meeskond, kes selle taga on. Professionaalsed tegijad, tippnäitlejad ning kõik on paigas ja timmitud," kirjeldas Tanja ning avaldas lootust, et saab ennast ka tulevikus filmides proovile panna ning ehk katsetada ka üht tõsist draama rolli.

Massistseenidesse kandideeris ligi 1500 inimest ning nendest veidi alla 200 osaleb filmis. Režissöör Rene Vilbre sõnul seni ühtegi väga suurt möödapanekut või jama ei ole ette tulnud. "Klassikokkutulek 2. Pulmad ja matused" võtted lõpetatakse Vilbre sõnade kohaselt sel nädalal. Film jõuab kinodesse järgmise aasta 16. veebruaril.