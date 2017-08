Weekendil annetati vähiravifondile 3200 eurot, põsemusi ning kuus kallistust

Islamiriigi tegevus on Türgis taas tõstatanud kurdide teema. See riigita rahvas elab enamjaolt Türgis, kus ametlikult käib assimileerimispoliitika ja esineb ka vägivalda. Esmaspäeval, 7. augustil jõuab Eesti Televisiooni ekraanile dokfilm "Öcalan ja kurdide küsimus", mis on valminud Prantsusmaal 2015. aastal.

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Räpipundi Grandmaster Flash and the Furious Five asutajaliiget Nathaniel Gloverit süüdistatakse kodutu mehe pussitamises.

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Lahked annetajad on võimaldanud vähiravifondil sel aastal kinkida lootuse ja viimase õlekõrre juba 60 inimesele, panustades nende hädavajalikku ravisse kokku 781 000 eurot. Kuna abivajajaid on olnud erakordselt palju ning fondil reservid praktiliselt puuduvad, kutsub "Kingitud elu" jätkuvalt kõiki üles vähihaigete võitlust toetama.

Tänavsuu lisas, et lisaks rahalistele annetustele saadi veel põsemusi ning kuus kallistust. "Võib-olla jäi tänu meie kasti kukutatud eurodele mõni õlleke või suitsupakk ostmata, mis on ju ka väga positiivne. Täname kõiki annetajaid ning Weekend Festivali korraldajaid," ütles Tänavsuu.

Vähiravifondi vabatahtlikud kogusid Weekendi alal annetusi kõigil kolmel festivaliõhtul. "Muusika tümpsus, testosteroon möllas, ribid särisesid ning märjuke voolas, aga vähiravifond andis kõikidele võimaluse teha ühe spontaanse heateo," ütles vähiravifondi "Kingitud elu" juhataja Toivo Tänavsuu. "Harjutasime Eesti noori mõttega, et isetu andmine võib olla päris kihvt ehk noortepäraselt öeldes cool. Lõpuks oli meeldiv tõdeda, et ei ole see meie noorsugu veel midagi nii hukas kui räägitakse: viis korda astuvad annetuskastist mööda, kuid kuuendal ikkagi annetavad," tõdes Tänavsuu.

