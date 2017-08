Tallinna loomaaia ekspositsiooni jõudis kihnu maalammas

Islamiriigi tegevus on Türgis taas tõstatanud kurdide teema. See riigita rahvas elab enamjaolt Türgis, kus ametlikult käib assimileerimispoliitika ja esineb ka vägivalda. Esmaspäeval, 7. augustil jõuab Eesti Televisiooni ekraanile dokfilm "Öcalan ja kurdide küsimus", mis on valminud Prantsusmaal 2015. aastal.

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Räpipundi Grandmaster Flash and the Furious Five asutajaliiget Nathaniel Gloverit süüdistatakse kodutu mehe pussitamises.

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Tallinna saabunud kihnu lamba jäär ja kolm utte elavad laste loomaaia karjamaal, varjualuseks on neile ökomajake, mille ehitas loodusehitaja Sven Aluste. Tulevikus, kui kari kasvab, on plaanis viia kihnu lambad ka loomaaia veelinnutiikidele muru pügama.

Kihnu maalamba vill on kahekihiline (alusvillkarvad ja pealisvillkarvad) ning tal esineb karvavahetus. Villa värvus on valge või kirju, alusvill on pealisvillast tavaliselt tumedam. Villaku värvus muutub villa kasvades ja lamba vananedes.

Tegemist on väikesekasvulise, peenikeste jalgade ja lühikese sabaga lambaga, kes on säilitanud mitmed aborigeensed tunnused: uttede sarvilisus (sarvilisi uttesid kutsutakse saarikuteks), tilbad ja tugev emainstinkt.

