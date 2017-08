Jeremy Clarkson sattus kopsupõletikuga haiglasse

Autosaate "The Grand Tour" juht viidi haiglasse reedel, kui mees perepuhkusel Mallorcal olles end halvasti tundis, vahendas BBC.

"Et kõiki kursis hoida, siis mina hoian mõneks ajaks madalat profiili," teavitas 57-aastane saatejuht sotsiaalmeedias. Mees lisas, et see on väga tüütu, sest pole kunagi pidanud tööst päevagi eemal viibima. Samas tänas mees kõiki oma fänne heade soovide eest.

"Top Geari" endine saatejuht viidi Mallorca haiglasse, kuid naaseb juba järgmisel nädalal saate "The Grand Tour" võtetele.

Alles juunis sattus haiglasse "The Grand Touri" teine saatejuht Richard Hammond, kes elektriautiga Šveitsis õnnetusse sattus. Samal ajal toimusid võtted saate "The Grand Tour" uueks hooajaks.