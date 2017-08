Galerii: Intsikurmu festival meelitas Põlva mändide alla kireva seltskonna

Tänavused muusikalised suurnimed olid Cigarettes After Sex (USA) ja Holy Fuck (Kanada). Lisaks esinesid Shipsea (Läti), Golden Parazyth (Leedu), Lucy Rose ja The Throws (mõlemad Inglismaa), Noah Kim (Soome), Mammút (Island) ja Eddie and the Lovemakers (Rootsi). Eesti muusikutest olis kohal Progress, Karl Petti Band, Vaiko Eplik ja Eliit, Iiris, Erki Pärnoja: Efterglow, Liisi Koikson, 5loops, Paul Oja, Metsakutsu, Lepatriinu, Els Himma, Hunt, Põhja Konn, Liima, NOËP, Eik, Popidiot, Frankie Animal, The Boondocks, Holy Motors, Mauno Meesit Trio, Colors of Today ja Doktor Normal (duo Marten Kuningas ja Martin Laksberg).

Sel aastal oli festivalialal kolm lava – Intsikurmu lava, Oru lava ja Metsalava.

Intsikurmu festivali programm algas reedel ja kestis laupäevani.