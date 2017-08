Video: Cartoon võttis Weekendil ette laulupeo repertuaari

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Islamiriigi tegevus on Türgis taas tõstatanud kurdide teema. See riigita rahvas elab enamjaolt Türgis, kus ametlikult käib assimileerimispoliitika ja esineb ka vägivalda. Esmaspäeval, 7. augustil jõuab Eesti Televisiooni ekraanile dokfilm "Öcalan ja kurdide küsimus", mis on valminud Prantsusmaal 2015. aastal.

Räpipundi Grandmaster Flash and the Furious Five asutajaliiget Nathaniel Gloverit süüdistatakse kodutu mehe pussitamises.

Cartooni etteaste Weekend festivalil võis tekitada nii mõnelegi küsimusi, et kas tegemist on Eesti suurima tantsumuusika festivaliga või laulupeoga, sest koosseis mängis teiste hulgas pala "Eestlane olen ja eestlaseks jään".

