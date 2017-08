"Troonide mäng" tõi teleekraanidele järjekordse kuulsuse

Syndergaard kehastas sarjas Lannisteride klanni sõdurit, pidades ekraanil verist lahingut, vahendas Entertainment Weekly.

.@Noahsyndergaard with the sweet spear toss on GoT pic.twitter.com/FKHtt4tXbr — Mets Citi (@metsciti) August 7, 2017

Syndergaard, kes vigastas kevadel oma seljalihast, avaldas juba aasta alguses, et lööb kaasa "Troonide mängu" eelviimases ehk seitsmendas hooajas. "See on unistus, mis sai tõeks. Ma arvan, et tegemist on läbi aegade parima teleseriaaliga, seega on imeline tunne öelda, et ma olin "Troonide mängus"," lausus sportlane ajakirjas Sports Illustrated.

Pesapallur, kelle hüüdnimi on välimuse tõttu Thor, käis "Troonide mängu" võtetel Hispaanias ning võte sai purki juba ühe päevaga.

Sel hooajal lööb "Troonide mängus" kaasa mitmeid kuulsusi, kes pole näitlejana tegevad. Neist kõige hiljutisem oli Noah Syndergaardi etteaste, hooaja esimeses osas rõõmustas vaatajaid Ed Sheeran.