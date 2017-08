Galerii: Looduskaunis Leigo Järvemuusika festival pidas juubelit

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Islamiriigi tegevus on Türgis taas tõstatanud kurdide teema. See riigita rahvas elab enamjaolt Türgis, kus ametlikult käib assimileerimispoliitika ja esineb ka vägivalda. Esmaspäeval, 7. augustil jõuab Eesti Televisiooni ekraanile dokfilm "Öcalan ja kurdide küsimus", mis on valminud Prantsusmaal 2015. aastal.

Räpipundi Grandmaster Flash and the Furious Five asutajaliiget Nathaniel Gloverit süüdistatakse kodutu mehe pussitamises.

Selleaastase festivali üks põnevamaid atraktsioone oli spetsiaalselt sündmuseks suurele järvele ehitatatud ujuvlava. Lähtudes kauni ja rahuliku Lõuna-Eesti maastiku keskel toimuva Leigo Järvemuusika spetsiifikast, milles on tähtsal kohal maastik ja tuleetendus, valmistati uue lava katus ning külgseinad läbipaistvast polükarbonaadist. Etenduse ajal on lava trossidega ankurdatud, lavale minekuks rajati 16 meetri pikkune ujuvsild. Ujuvlava mahutab umbes 200 inimest ning on pea 300 ruutmeetri suurune.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel