ETV näitab dokki riigita rahva murest

Islamiriigi tegevus on Türgis taas tõstatanud kurdide teema. See riigita rahvas elab enamjaolt Türgis, kus ametlikult käib assimileerimispoliitika ja esineb ka vägivalda. Esmaspäeval, 7. augustil jõuab Eesti Televisiooni ekraanile dokfilm "Öcalan ja kurdide küsimus", mis on valminud Prantsusmaal 2015. aastal.

1983. aastal puhkenud 30-aastases konfliktis Türgi riigiga hukkus 40 000 inimest, miljonid inimesed asustati ümber ja tuhanded külad hävitati. 20 aastat ei suudetud Türgi riigiga dialoogi luua ja tegu on ühe suurima Lähis-Ida konfliktiga, mida praegune kriis on jällegi võimendanud.

