Video. Macklemore avaldas singli koos Lil Yachtyga

“Marmalade” on järg edukale esimesele singlile “Glorious” koos Skylar Greyga. Singli “Glorious” muusikavideo , kus tegi kaasa Macklemore 'i 100aastane vanaema, kogus üle 20 miljoni vaatamise ainult kahe nädalaga. Singel on tugev edetabelite tôusja – eelmisel nädalal Top 15s Billboard’s Hot 100s ja iTunesi hiphoptabelis.

"Marmalade" on Macklemore'i teine lugu sügisel ilmuvalt sooloalbumilt. Koostöö singel salvestati Macklemore’i Seattle kodustuudios. Produtsentideks on Joshua “Budo” Karp ja Tyler “Damn Dude” Dopps koos Macklemore’ga.

