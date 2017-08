Galerii. Weekend Festival: deadmau5 ja võltspaelad

"Siinkohal tahame kõikidele meelde tuletada, et liikvel on võltsitud käepaelu, millega festivali alale ei pääse ja turvafima Meeskond Security turvatöötajad rikutud või võltsimistunnustega käepaeltega festivalile ei lase ja käepaelad konfiskeeritakse," teatavad korraldajad.

Facebookis müüb käepaelu kasutaja Rando Liivak ning kui keegi tema käest paela ostnud on, on ta pettuse ohvriks langenud, sest tema äritseb võltsitud käepaeltega ning nende eest makstud raha on sama hästi kui maha visatud. Weekendi korraldajad paluvad petta saamise korral kindlasti ühendust võtta politseiga.

