Maailma rikkaimaks kirjanikuks sai Rowling

Potteri võlurimaailma tagasitulek ekraanile ja lavale tähendab, et 95 miljoni naela omanik Rowling lükkab seni juhtinud James Pattersoni teisele kohale tema 87 miljoniga.

Guardiani hinnangul peab Rowling nüüd reserveerima eriti ohtralt ruumi Gringottsi pangas, sest romaan ja film "Fantastilised elukad ja kust neid leida", näidend "Harry Potter ja neetud laps" ning Potteri romaanide illustreeritud uusväljaanded on Potteri frantsiisi kergitanud võrreldes aasta varasemaga 76 miljonit naelsterlingit.

20 aastat tagasi alanud Potteri-saaga autor troonis viimati popkirjanike nimekirja 2008. aastal.

Kuna Rowling on teeninud 2017 juba esimese viie kuuga 95 miljonit, tähendab see Forbesi hinnangul sissetulekut 180 naela minutis.

Möödunud suvel avaldatud "Neetud last" on müüdud juba 680 000 füüsilist eksemplari.

Forbes arvestab sissetulekuid trüki- ja e-raamatute, filmi, lava- ja teletulude liitmisel.

Forbesi tipp-10 menukirjanikest:



1 JK Rowling (UK) – $95m

2 James Patterson (US) $87m

3 Jeff Kinney (US) $21m

4 Dan Brown (US) $20m

5 Stephen King (US) $15m

6= John Grisham (US) $14m

6= Nora Roberts (US) $14m

8 Paula Hawkins (UK) $13m

9 EL James (UK) $11.5m

10= Danielle Steel (US) $11m

10= Rick Riordan (US) $11m