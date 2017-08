ETV toob ekraanile sõja ja lahutuse prantslaste moodi

Järgmisel nädalal jõuab Eesti Televisiooni ekraanile "Lahutuse prantsuse moodi", mida on võrreldud USA hittidega "Härra ja proua Smith" ning "Me oleme Millerid".

Florence ja Vincent Leroy on pealtnäha kui ideaalpaar, kel elus kõik olemas: hea töö, ilus kodu ja kolm imearmast last, kes on nende hoidja hulluks ajanud. Mull lõhkeb aga hoobilt, kui mees ja naine ühel õhtul naeratades oma sõpradele teatavad, et nende viisteist aastat kestnud abielu on koost lagunemas, sest nende kooselust jääb puudu vajalikust särtsust.

Jääb vaid küsimus, kes saab lapsed. Viimased ei suuda aga leppida tõigaga, et nende vanemad lahku kolivad. Kui mõlemat ootab ahvatlev tööpakkumine välismaalt, ei hakka kumbki osapool võitlema mitte laste endale saamise eest, vaid üritatakse iga hinna eest lapsed teise poole hoolde jätta. See tähendab vaid ühte – sõda ja lahutust prantslaste moodi, mis kuidagi ei saa olla rahumeelne ja ülitõsine. Prantsuse menukomöödia autoriks on debütant Martin Bourboulon, kes on teinud sisult ja huumoriastmelt sama nakatava teose nagu Hollywoodi kassahitid „Härra ja proua Smith” ja „Me oleme Millerid”. 2016. aastal valmis filmist ka järg, kuhu on lisandunud ka pere pisim liige ja veel terve seltskond hullumeelseid kõrvaltegelasi.

Režissöör Martin Bourboulon. Osades Laurent Lafitte, Marina Foïs.