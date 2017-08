Lauri Liiv: arvasin, et meid loobitakse tomatitega

Taaskogunenud Black Velveti laulja Lauri Liiv meenutab, et kui Black Velvet mõni aasta tagasi taas lavale tuli, oli ta kindel, et avantüür lõppeb läbikukkumisega. „Olin veendunud, et keegi ei tule meid kuulama ja need, kes ka tulevad, loobivad meid tomatitega,“ ütles ta Õhtulehe Saundile.