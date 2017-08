Intsikurmu laieneb laste osas

Peakorraldaja Mihkel Kübar nimetas "Aktuaalsele kaamerale" toredate uute asjade seas metsalava ja lasteala. "Alustame tänavu koos kohalike Uma Meki, teetelgi ja Viktor Kassi malega," sõnas Kübar. "Väiksematele lastele on ka oma festival ning lasteala on laiemaks tõmmatud, nii et me oleme leidnud neid toredaid kohti, et anda sellele metsapargile veel rohkem elu."

"See on lahe, see on hästi mõeldud välja," kiitis festivalikülaline Tallinnast, Moona Merimaa. "Seal on hästi ilus ka, seal saab mängida, seal on mingi jooga ja seal on lihtsalt pikutamiseks kohti ja seal on ka siuke võrk, kus sa saad hüpata ja igasugu asju teha."

Festival lõpeb laupäeva hilisõhtul.