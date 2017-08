Tom Sawyer hakkab jälle Tartus seiklema

Lavastus esietendus mullu augustis ja pälvinuna publiku palava poolehoiu, tuleb tänavu taas mängimisele. Lavastuses mängib Tomi südamerahu rööviva koolitüdruk Becky rolli Jaune Kimmel (Rakvere Teater). Tema sõnul on lavastus üks väga siiras ja puhas sõbra hoidmise ja mõistmise lugu.

„Südamlik kogum, õpetus ja äratundmine sellest, mis asi on sõprus. Ja võib-olla osadele inimestele isegi meeldetuletus,” iseloomustas Kimmel lavastust. „Kui vanematele vaatajatele on Tom Sawyeri lood klassika, siis nooremat publikut paelub tegelaste avastamis- ja mängurõõm. See lugu on nii lastele kui täiskasvanutele universaalselt arusaadav.”

Nimiosa mängib Silver Kaljula (Must Kast), Indiaani Joe`na astub üles Karol Kuntsel (Vanemuine) ja tädi Polly rollis on Anne Veesaar. Äsja saabus pikemalt reisilt tagasi Huckleberry Finni osatäitja Kaarel Targo (Must Kast), keda muusikalisõbrad on näinud kandvates rollides Vanemuise muusikalis „Mamma Mia!” ja Estonia muusikalis „Karlsson katuselt”.

Laulud kõlavad ka „Tom Sawyeri seiklustes” ning need on spetsiaalselt lavastuse jaoks kirjutanud Inga ja Toomas Lunge. Näitemängu lavastaja on Peep Maasik, koreograaf Jaanika Tammaru ja kunstnik Birgit Landberg.