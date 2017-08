Räpilegendi süüdistatakse kodutu tapmises

Räpipundi Grandmaster Flash and the Furious Five asutajaliiget Nathaniel Gloverit süüdistatakse kodutu mehe pussitamises.

57-aastane Glover pussitas 55-aastast John Jollyt Manhattani tänavatel, sest arvas, et kodutu flirdib temaga, vahendas Independent.

Politsei sai hädaabikõne neljapäeva hilisõhtul juhuslikelt möödujatelt ning kohale jõudes leidsid nad maast ohvri, kellel oli mitmeid noahaavu. New York Daily andmetel oli kannatanu ümber kuus inimest, kes teda päästa üritasid, neist kõik olid turistid.

Jolly toimetati haiglasse, kus ta surnuks kuulutati.

Glover asutas 1976. aastal bändi Grandmaster Flash and the Furious Five ning on tuntud lugude poolest nagu "The Message" ja "White Lines (Don't Don't Do It)". Tema bänd oli esimene hip-hop koosseis, mis pääses Rock'n'rolli Kuulsuste Halli.

Glover elas Bronxis ning töötas kuriteopaiga lähedal turva- ning meistrimehena. Oma tegu pole mees kommenteerinud.

Ohver John Jolly oli politsei sõnul veetnud viis aastat oma elust vanglas 1997. aastal toime pandud seksuaalrünnaku tõttu.