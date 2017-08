Galerii: Weekend festivali avapäevale pani võimsa punkti Armin van Buuren

Ivo Linna toetab seesugust algatust ning tõdeb, et kuna tema kellajast kellaajani tööl käima ei pea, saab ta lapselapsi üsna kergelt hoidma tõtata, kuid on neid, kelle jaoks see nii kerge ei ole, kirjutab Naisteleht.

Reedel avanevad festivaliväravad kell 14.00. Lavale on astumas hetke maailma absoluutne tipp popmuusikas The Chainsmokers, lisaks ka Kanada päritolu Deadmau5, Austraaliast pärit EDM duo Knife Party, kõigi hardstyle'i austajate suur lemmik Angerfist, popmuusikaraadiotes looga "Rockabye" laineid lööv Grammy võitja Clean Bandit ja paljud teised.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel