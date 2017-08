Eesti moekunstnik sai kutse hinnatud New Yorgi moenädalale

New Yorgi moenädal on üks maailma tähtsamaid moeüritusi. Sinna saadakse vaid moedisaineritele personaalselt esitatud kutsetega ning sellesse võiks suhtuda kui suurde komplimenti Eesti moekunstile. Septembris toimuvale moemaailma suurüritusele on oodatud ka Eesti disainer Kristel Kuslapuu.

Vaatama kutsele on etendusel osalustasu, mida võetakse modellide, asukoha, meigikunstnike, juuksurite ja muude kulutuste tarbeks. Just seetõttu otsib Kuslapuu Hooandja platvormil New Yorki sõitmiseks toetajaid.

Oma eelmist kollektsiooni näitas disainer Kiievi moenädalal, kuhu sai samuti kutse alusel. "Kui Kiievis sain hakkama oma finantseeringuga, siis New Yorgi moenädala osalustasu käib mulle kui alles ülikooli lõpetanule üle jõu. Usun siiski, et see oleks hea võimalus nii minule moeloojana kui ka hea viis tutvustada Eesti moekunsti kogu maailmale," ütles Kuslapuu.

Kuslapuu looming on naise sõnul väga personaalne. "Moedisaineri asemel pean end pigem moekunstnikuks. Minu tööde taga peitub alati loo suurem moraal, kontseptsioon ja soov aidata avardada inimeste mõttemaailma. Põhirõhk on suurel kogusel käsitööl ja kõik kollektsioonid olen ise käsitsi varrastel kudunud. Mulle on oluline, et kõik oleks minu enda kootud. Eelistan alati naturaalseid ja jätkusuutlike materjale, mis on lamba-, kitse- või alpakavillast. Ma ei usu enam aeglasesse moodi vaid väga aeglasesse moodi," lausus ta.

Kuslapuu kollekstioon "Little Boys Blue", mida naine New Yorgis esitaks, räägib ühiskonnakriitiliselt sellest, kuidas tänapäeval võiks kindlaid soorolle omavaid rõivaid olla vähem. "Ometigi näeme tänaval väikeseid lapsi, kelle tunneme ära just nende riietuse värvuse tõttu – väikesed tüdrukud mannavahu roosas ja väikesed poisid mehelikus sinises," ütles Kuslapuu.

Kuslapuud on tunnustatud aastal 2011, kui ta nomineeriti 20-aastaselt Hõbenõela auhinnale ning samuti aastal 2016, kui oli 25-aastaselt Kuldnõela nominent. Lisaks Eestile on ta näidanud oma kollektsioone Rootsis, Saksamaal, Leedus, Kiievi moenädalal ja Riia moenädalal. Samuti on Kuslapuu loomingut näidatud Suurbritannia, Saksamaa, Rootsi ja Itaalia väljaannetes.

Kristel Kuslapuu Supernoova 2009 Autor: Postimees/Scanpix