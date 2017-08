Galerii: Leigo Järvemuusika festivaliks valmis ujuvlava

Ivo Linna toetab seesugust algatust ning tõdeb, et kuna tema kellajast kellaajani tööl käima ei pea, saab ta lapselapsi üsna kergelt hoidma tõtata, kuid on neid, kelle jaoks see nii kerge ei ole, kirjutab Naisteleht.

Leigo Järvemuusika on 1998. aastal alguse saanud üritus, mis kombineerib klassikalise muusika suurejoonelise valgus- ja tuleetendusega maalilisel järvemaastikul Lõuna-Eestis. Festivalile pani aluse Tõnu Tamm, kelle unistuseks oli kaunis muusika vabamasse ja looduslikumasse keskkonda tuua. Leigo Järvemuusika missioon on populariseerida klassikalist muusikat ning pakkuda külastajatele unustamatut emotsiooni läbi tipptasemel muusikalise elamuse ja ainulaadse valgusetenduse.

Lähtudes kauni ja rahuliku Lõuna-Eesti maastiku keskel toimuva Leigo Järvemuusika spetsiifikast, milles on tähtsal kohal maastik ja tuleetendus, valmistati uue lava katus ning külgseinad läbipaistvast polükarbonaadist. Etenduse ajal on lava trossidega ankurdatud, lavale minekuks rajati 16 meetri pikkune ujuvsild. Ujuvlava mahutab umbes 200 inimest ning on pea 300 ruutmeetri suurune.

