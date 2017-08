Joosep Järvesaar tahab järgmisel Weekendil näha Ed Sheeranit ja Macklemore'i

"Kui kärpida seda DJ nimistut maha ja tuua teiste asjade A-listereid ka juurde, siis ta muutuks veel suuremaks,"Muusiku sõnul võiksid laval kuulsate DJ-de kõrval vabalt üles astuda staarid Macklemore'ist Ed Sheeranini välja.

Kuigi festivalil on veel ruumi kasvada, on Weekend Järvesaare sõnul vaieldamatult suurim muusikafestival Eestis. "Esinejatenimistu on aukartust äratav. See on taasiseseisvunud Eesti kõige retsima lineup'iga festar, olgem ausad," "Kui sa oled kodus passimas ja sul midagi teha pole, siis Weekendil on kindlalt lõbusam kui kodus passida," lisas ta.

Selle aasta Weekendil annab Cartoon aasta ainsa kontserdi Eestis. Üles astutakse laupäeval pealaval ning lisaks koosseisule tulevad lavale mitmed üllatuskülalised. "Me oleme oma visuaalidega üritanud mingit muud rada sõita," lisas Järvesaar, kes lubas etteasteks head energiat.

Hoolimata sellest, et Cartoon astub üles pealaval, on nende lavatagune elu tagasihoidlik. Muusikuid ootab puhkeruumis vaid vesi ja rannapall.

Seda, et Cartooni esinemist võiks segada halb ilm Järvesaar ei karda. "Siin võib tornaado olla, äikest ka lüüa, kedagi ei koti. Temperatuuriliselt jahe ei ole. Ma vaatasin, et ongi 20 kraadi ümber, kui külm ei ole ja vihma sajab, on suva. Pealava mõttes on ägedam, kui on pilvine, siis tuleb visuaal paremini välja," oli Järvesaar optimistlik.