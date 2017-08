Lapsed teenivad Setumaal mustikate ja seente korjamisega kooli jaoks raha

Kätte on jõudnud iga-aastane korilusaeg, mis tähendab, et paljud kasutavad metsaande võimalusena teenida lisaraha. Metsas ei käi ainult vanemaealised, vaid ka koolilapsed, kelle seas on neidki, kes teenivad raha kooliasjade ostmiseks.

Mustikad on valmis ning vaatamata heitlikule kevadele on neid Setumaa metsadest külluses. Vähemalt nii ütlevad 11-aastane Veronika ning 12-aastane Dimitri, kes käivad igapäevaselt metsas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nemad korjavad marju kooliasjade ostmiseks. "Et me saaksime osta kooliasju ja et emal ei läheks palju raha," ütlesid Veronika ja Dimitri Sitnik.

Nemad pole aga ainsad. Kundast pärit 14-aastased kaksikud Denis ja Anastasia Keerd veedavad suve Setumaal ning käivad samuti metsas, et koguda raha nii kooli- kui ka isiklike asjade jaoks.

"Me mõtlesime, kui raske on vanematel raha teenida ja siis mõtlesime, et läheme metsa ja teenime natuke ise raha," rääkisid nad.

Noorte sõnul on kokkuostuhinnad väga head - puhastatud mustika kilo eest makstakse kolm ning puhastamata marja eest kaks eurot. Värskas tegutseva Värska Kokkuostu juhi Aleksei Vertepovi sõnul on koolinoored ka usinad seenelkäijad.

"Mõned ikka leiduvad, kes metsa ei karda, aga enamikul on vist see puugihirm peale aetud ja hoitakse pigem kodus. /.../ Lapsi on kuni kümme, kes käivad ja korjavad endale kommiraha. Mõni on isegi osavam, kes korjab korralikke koguseid - tema ema rääkis, et ta on isegi lauaarvuti endale ostnud," rääkis Vertepov.

Tema sõnul on hetkel kukeseene kokkuostuhind kolm ja pool eurot kilo eest, mis on märk sellest, et ka tänavu on hea seeneaasta.