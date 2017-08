Festivalikülaline Lätist: tahame, et kõik läheksid absoluutselt hulluks

Kätte on jõudnud iga-aastane korilusaeg, mis tähendab, et paljud kasutavad metsaande võimalusena teenida lisaraha. Metsas ei käi ainult vanemaealised, vaid ka koolilapsed, kelle seas on neidki, kes teenivad raha kooliasjade ostmiseks.

Ivo Linna toetab seesugust algatust ning tõdeb, et kuna tema kellajast kellaajani tööl käima ei pea, saab ta lapselapsi üsna kergelt hoidma tõtata, kuid on neid, kelle jaoks see nii kerge ei ole, kirjutab Naisteleht.

"Pärnu, head esinejad, parimad esinejad ja ilus ilm. Need kolm päeva on sellised, kui sa saad ennast tunda täielikult vabalt," rääkis Raplast tulnud Mihkel, Martin ja Mikk.

"See aasta on võrreldes eeslmise aastaga täiesti teistmoodi. Pean ütlema, et eelmisel aastal oli parem. Aga sisse saime suhteliselt kiiresti," rääkis Tallinnast tulnud festivalikülaline Maria.

"Me tahame, et kõik läheksid absoluutselt hulluks," rääkisid festivalikülastajad Lätist, Laura ja Miks.

Weekendile on kohale sõidetud nii Eestist kui ka piiri tagant - pileteid on ostetud 42 riigist. Mõni tund enne väravate avamist oli peomeeleolu juba õhus.

Pärnus algas Baltimaade suurim rannafestival Weekend, kus kolme päeva jooksul astub lavale ligi 60 esinejat. Festivali avamine sujus plaanipäraselt, kuid eeloleval nädalavahetusel tasub Pärnus liiklejatel meeles pidada, et rannapiirkonnas on autoga sõitmine ja parkimine piiratud ning ette võib tulla ummikuid.

