Suri "Harry Potteri" näitleja Robert Hardy

Ivo Linna toetab seesugust algatust ning tõdeb, et kuna tema kellajast kellaajani tööl käima ei pea, saab ta lapselapsi üsna kergelt hoidma tõtata, kuid on neid, kelle jaoks see nii kerge ei ole, kirjutab Naisteleht.

Hardy näitlejakarjäär algas pärast teist maailmasõda teatris Shakespeare Memorial. Tema üheks tuntumaks rolliks sai Siegried Farnon BBC seriaalis "All Creatures Great and Small". Oma viimase ülesastumise tegi mees 2015. aastal filmis "Joseph's Reel".

Hardy kehastas oma karjääri jooksul nii Winston Churchilli kui ka Franklin D. Roosevelti, kuid nooremale publikule on mees tuttav "Harry Potteri" saagast, kus ta astus üles Cornelius Fudge'i rollis. Draamaseriaali "Winston Churchill: The Wilderness Years" eest oli mees nomineeritud BAFTA auhinnale.

