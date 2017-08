Naised Köögis liige Kairi Leivo: perede kõrvalt tuurile minna on väljakutse

Ansambel Naised Köögis annab augustis 13 kontserti üle Eesti, kus esitleb uut albumit "See tantsusaal on nugadega kaetud".

"Kaheks nädalaks perede kõrvalt kontserdireisile minna on päris suur logistiline väljakutse," nentis Kairi Leivo. "Hulk pille, lapsed, lapsehoidjad ja meie ise ka moodustame kokku vist ühe päris kentsaka mustlaskaravani, mis ühest Eesti otsast teise ringi sõitma hakkab. Aga küll me hakkama saame, kui nii tore seltskond kokku saab," arvas Leivo.

Kristiina Ehin, Katrin Laidre, Sofia Joons ja Kairi Leivo said suve algul valmis plaadi "See tantsusaal on nugadega kaetud" ning esitlevad seda alates 5. augustist üle Eesti toimuval kontserdiringreisil. "Meie uues kavas on nii valssi ja jenkat, räppi ja sambat, lorilaule ja lüürikat," rääkis Kristiina Ehin.

Laulja ja viiulimängija Sofia Joons lisas, et Naised Köögis ei piiritle ennast žanritega, vaid püüab leida muusikaliselt erinevaid vorme, mis tekstide tähenduse avamisele kaasa aitaksid ja neid toetaksid. "Meie laulud räägivad tõsielulist muinasjuttu armastusest, igatsusest, meestest, emaks olemisest ning kaduvatest aegadest, mille kiuste end just praegu eriti elusana tunda," sõnas Katrin Laidre, kes mängib koosluses karmoškat, kontravanni, kannelt ja kitarri.

Ansambel Naised Köögis kontserdid toimuvad:

5.08. Vihula mõisa suvelava

06.08. Tallinna Linnateatri lavaauk

07.08. Otepää Wakepark

08.08. Lohusalu sadam

10.08. Oela külaplats (Rapla lähedal)

11.08. Räpina lossipark

12.08. Munamäe laululava

13.08. Haapsalu Piiskopilinnuse väike õu

15.08. Viljandi Kaevumäe lava

16.08. Viimsi vabaõhu muuseum

17.08. Pärnu Ammende Villa suvelava

18.08. Tartu Hansahoov

19.08. Paide Vallimägi