Randy Newman Putinist: ta suudab oma vasaku ajupoolega tuumajaama toita

Randy Newman kandis loo avalikult ette telesaates "Late Show with Stephen Colbert", kuid laul kõlab ka mehe uuel albumil "Dark Matter", mis jõudis avalikkuseni eelmisel nädalal, vahendas Huffington Post.

Muusik tõstatab laulus mitmeid poliitilisi teemasid, naljatab Putini kombe üle tihti ilma särgita fotograafidele poseerida ning laulab, et Putin on ainus liider, kes suudab venelased "tõotatud maale" juhtida. "Putin suudab juhtida hiiglaslikku traktorit üle Trans-Siberi alade ning toita tuumajaama oma vasaku ajupoolkeraga," laulab Newman.

"Naljakas on see, et laul, mille ma temast kirjutasin, ei olnudki kokkuvõttes nii solvav, kuigi ta on kohutav inimene," arvas Newman ise.

Ta lisas, et koomilisi laule pole tegelikult lihtne kirjutada. "Sa pead hoidma seda laulu naljakana. Seal peavad olema vaimukused alguses, keskel ja siis peab olema ka naljakas lõpp," kirjeldas ta.

Alles hiljuti kirjutas muusik loo USA presidendist Donald Trumpist ning mehe privaatsetest kehaosadest, kuid just seetõttu jäi laul uuele albumile lisamata, sest Newmani sõnul on see lihtsalt liiga vulgaarne.