Olav Osolin: pensionärid, pange kontsad alla ja minge Weekendile

Eesti disko sünni juures olnud Olav Osolin kinnitas, et tantsumuusikat pole vaja peljata ning ka pensionäridel tasub kontsad alla panna, et Weekend festivalile maailma superstaare vaatama minna.

"See kõik on väga uhke vaatepilt ja see, kui mõni vanainimene ei viitsi noorte hulka vaatama minna ja ütleb, et see pole mitte midagi, siis tuleb ise kohale minna, panna kõrgemad kontsad alla ja vaadata seda asja. Siis näed, et see on tegelikult väga lahe vaatepilt," tõdes Osolin Vikerraadio saates "Stuudios on Andres Oja".

Osolin soovitab vanematel pidulistel kindlasti The Chainsmokersit kuulama minna, koosseis astub üles reedel kell 18.00. "Sellist imet, et sellised popid poisid on siin Pärnu rannas iga päev ei näe," tõdes Osolin.

Osolin lisas, et vaatemäng festivalil on väga uhke, sest lisaks DJ-le on laval suured ekraanid, pürotehnika ja palju muud. "Need tantsumuusika üritused visuaalselt on uhkemad kui maailma kuulsaimatel rokkbändidel. Nad teevad väga uhkeid visuaalseid showsid, mida näeb harva," tõdes Osolin.

Osolin selgitas, et kui DJ oli alguses pigem see, kes teiste muusikat tutvustas, siis nüüd on neist kujunenud artistid. "Erinevatelt vanadest klassikalistest diskoritest on tänapäeva DJ-d ise muusika loojad ja ise miksijad, ise teevad väga vingeid hitte, lasevad välja plaate ja on maailmakuulsad nimed ka muusika loojatena," ütles Osolin.

Raadios retrosaadet juhtiv Osolin tunnistas, et kuulab ka ise pigem uuema aja muusikat. "Olgugi et juba aastaid on palju, aga millegi pärast meeldib rohkem moodne muusika. Ma kuulan rohkem poppi ja taolist, just mingid praegused asjad on väga meeltmööda," ütles Osolin.

Samas meenutas Osolin ka aastakümnete tagust aega, kui diskomuusika Eestisse jõudis. Esimene õige tantsumuusika pidu peeti maha Tartus. "Läks mitu tundi enne kui esimene paar tantsima tuli, sest keegi ei saanud aru, mida teha. Me olime esimest korda tulnud mõttele, et paneme plaadimängija lavale ja võimud taha ja teeme nii nagu me olime kuulnud, et välismaal on tehtud. Alguses ei saanud keegi aru, mida teha on vaja, siis tuli lava serva peal mikrofoniga selgitada. Pärast muidugi ei saanud pidama nagu ikka Eestimaal," naeris Osolin.