Galerii: Pidulised kogunesid Weekendile juba päev enne väravate avanemist

Weekend festivalile on sel korral oodata esinejaid 42 riigist. Esinejatenimistusse kuuluvad popmuusika superstaar The Chainsmokers, Martin Garrix, viiel korral DJ Magazine'i poolt parimaks auhinnatud Armin Van Buuren, edetabeleid trooniv Clean Bandit ja Kanada legend Deadmau5.

