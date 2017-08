Eesti bänd avaldas muusikavideo hittloole "Despacito"

"On ligi 560 miljonit hispaania keele rääkijat ja vähem kui miljon eesti keelt kõnelevat inimest. Meie kuulume vähema kui miljoni hulka. Me arvame, et hispaania keel on peaaegu sama ilus kui eesti keel, seega otsustasime proovida ja laulda keeles, millest me midagi ei tea," põhjendasid The Swingersi liikmed "Despacito" kaverdamist.

"Despacito" avaldati jaanuaris ja sai Ladina-Ameerikas kähku esikohahitiks. Mujal maailmas püüdis laul tähelepanu, kui Justin Bieber kirjutas loole ühe lisasalmi. Bieberi versioon loost on tuntud nime all "Despacito" (Remix).

"Despacito" on Youtube'is neljas enimmängitud muusikavideo, ülejäänud kolm on videokeskkonnas eksisteerinud juba aastaid.

Lugu kogus vaid 97 päevaga miljard vaatamist, olles sellega teine kõige kiiremini populaarsust kasvatanud lugu Youtube'is, mida on ületanud vaid Adele'i "Hello".