Raadio 2 saatejuht hüppas riietega vette

"See on minu esimene ujumine sel aastal, ma täits anaudin seda hetkel, aga tundub küll, et vest päästab veest," tõdes Esse vees hulpides. Ta lisas, et külm vesi on hea turgutaja kohvi asemel.

Selleks, et vette sattudes võimalikult ohutult pääseda, soovitavad eksperdid ka päästevesti olemasolul rahulikuks jääda. "Paneks kõigile südamele, et kui te lähete vee peale, siis valige enne endale ja oma lähedastele õiges suuruses päästevest, kinnitage see õigelt. Kui olete sattunud õnnetusse, mida võib juhtuda kõigiga, siis päästevesti on hiljem selga panna äärmiselt keeruline. Päev võib väga õnnetult lõppeda," tõdesid nad.