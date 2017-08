Andres Puusepp: elektrooniline tantsumuusika on nagu kiirtoit

Eelmise aasta parimaks DJ-ks valitud Andres Puusepp avaldas, mis on elektrooniline tantsumuusika (EDM) ja kes on need staarid, kes juba sel nädalavahetusel Pärnu Weekend festivali vallutavad.

"Ma tean väga paljusid tantsumuusika suurkujusid, kes ei tarbi tilkagi alkoholi, kes käivad mööda maailma tuuritamas ringi, see on väga-väga väsitav. Neil on kaks kontserti ühel päeval, paljud artistid esinevad Soome ja Eesti Weekend festivalil samal päeval. Kindlasti maailmas ringi tuuritamine ei ole lihtne ja kui sa samas ka elu põletad, siis ma arvan, et see väga hästi ei lõppe ja väga kaua ei kesta. Muidugi on ka erandeid," rääkis Puusepp tantsumuusika suurimatest staaridest "Vikerhommikus".

Weekend festivalile on oodata esinejaid 42 riigist. Esinejatenimistusse kuuluvad popmuusika superstaar The Chainsmokers, Martin Garrix, viiel korral DJ Magazine'i poolt parimaks auhinnatud Armin Van Buuren, edetabeleid trooniv Clean Bandit ja Kanada legend Deadmau5. Eesti kõige nimekamad EDM artistid on Puusepa sõnul Madison Mars ja Syn Cole, kes samuti festivalil mängivad. "Otse loomulikult on see suur asi meie väikesele Eestile maailmakaardil jälle punkt kirja saada, sest päris-päris paljudest riikidest tuleb meile siia külalisi," selgitas Puusepp.

Samuti on oodata väga erinäolisi külalisi publiku hulgas. Eelmisel aastal oli Weekendil üks 62-aastane meesterahvas, kellega Puusepp ka pilti tegi. "Sinna tulevad väga paljud inimesed, kes armastavad elektroonilist tantsumuusikat;" ütles Puusepp, viidates, et fänne võib olla igas vanuses.

Elektrooniline tantsumuusika, mis festivalil kõlama hakkab, on Puusepa sõnul justkui kiirtoit, mis ei tähenda, et seda lihtne luua oleks. "Tunni ajaga sa ei tee mitte midagi, inimesed teevad kuid ja miks mitte ka aastaid, et valmis saada üht lugu," tõdes Puusepp.

Puusepp lisas, et EDM-i luuakse arvutis, mitte bändiproovis. "Kui vanasti tehti rokkbände, pidi olema vähemalt viieliikmeline bänd laval, et mingi hääl sealt välja tuleks, siis tänapäeval on tõepoolest üksi arvuti taga olles valmistada tantsumuusikat, sa saad selle kõik üksinda ära teha," ütles Puusepp ja lisas, et selleks on vaja teadmisi, muusikalist kuulmist ja oskusi erinevaid instrumente mängida.

See jutt, et kontserdi ajal pistab DJ oma mälupulga lihtsalt arvutisse ja lülitab mängima on Puusepa sõnul aga müüt. "On olnud maailmas nimesid, kes on tulnud ja pannud oma mälupulga sisse ja teinud nägu, et ta reaalselt mängib ja teeb seal puldis midagi. Tegelikult enamik DJ-sid ikkagi miskivad kohapeal need lood kokku ja on enne seti näinud päris palju vaeva," kinnitas Puusepp.

Seda, kuhu elektrooniline tantsumuusika välja jõuab, Puusepp ennustada ei oska, sest igal kuul tuleb välja mõni uus muusikastiil. "Öeldakse, et elektrooniline tantsumuusika on nagu kiirtoit, see, mis on justkui täna uus, on juba homme vana," selgitas DJ.