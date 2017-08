Galerii: Viljandi folgile kogunes rekordiliselt 28 500 külastajat

Mart Poomi poeg on andekas muusik: isa on alati öelnud, et järgi oma südant

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

"Sel aastal oli festival väga äge suuresti tänu eesti enda esinejatele. Tänavu oli väga palju kodumaiseid kooslusi, kes on küpsenud, pakuvad väga head kvaliteeti ja andsid lavadel endast viimase. Väga mitmed esinejad nagu Curly Strings, Duo Malva&Priks, Nikns Suns, Naised Köögis esitasid meie festivalil esmakordselt oma uut plaati ja publik hindas seda kõrgelt," ütles Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa. "Väga hästi töötas rahva soovil tagasi kutsutud ööklubi lauluväljakul, kus tohutu energiaga andis publikule heas mõttes kõrvakiilu uue hingamisega Angus ja muidugi Zetod. Kes polnud ammu näinud Puuluupi või Estbeli, said kindlasti meeldiva kontserdi osaliseks," lisas programmipealik.

Piletimüügipealik Laidi Sergejeva nentis, et nõudlus festivalile tulla on olnud alati suur. "Muidugi kõige rohkem teeb rõõmu veerandsajandat korda toimuval festivalil teadmine, et Viljandi pärimusmuusika festivali külastas rekordarv külastajat. Tänase seisuga sai juubilar rõõmustada ligi 28 500 külalise üle," ütles Sergejeva.

