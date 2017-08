Ivo Linna toetab vanavanemate tasustamist lastehoidmise eest

Ivo Linna toetab seesugust algatust ning tõdeb, et kuna tema kellajast kellaajani tööl käima ei pea, saab ta lapselapsi üsna kergelt hoidma tõtata, kuid on neid, kelle jaoks see nii kerge ei ole, kirjutab Naisteleht.

"Selline seadusemuudatus oleks minu meelest väga tervitatav, sest nendel vanaemadel ja vanaisadel, kes käivad kaheksa tundi päevas tööl, on üsna keeruline lapsi hoida."

Muusik lisab, et noortel on aegajalt kodusest elust eemal vaja olla ja nii oleks tore kui vanavanemad näiteks kasvõi kuu või paari nädala kaupa taolist puhkust võtta saaksid. "See teeb inimeste elu kergemaks ja annab peredele võimaluse koos olla," on Ivo veendunud, et kasutaks sarnast võimalust isegi.

