Intsikurmu festival tuleb kolme lavaga

Tänavused muusikalised suurnimed on Cigarettes After Sex (USA) ja Holy Fuck (Kanada). Lisaks esinevad Shipsea (Läti), Golden Parazyth (Leedu), Lucy Rose ja The Throws (mõlemad Inglismaa), Noah Kim (Soome), Mammút (Island) ja Eddie and the Lovemakers (Rootsi).

Eesti muusikutest on kohal Progress, Karl Petti Band, Vaiko Eplik ja Eliit, Iiris, Erki Pärnoja: Efterglow, Liisi Koikson, 5loops, Paul Oja, Metsakutsu, Lepatriinu, Els Himma, Hunt, Põhja Konn, Liima, NOËP, Eik, Popidiot, Frankie Animal, The Boondocks, Holy Motors, Mauno Meesit Trio, Colors of Today ja Doktor Normal (duo Marten Kuningas ja Martin Laksberg).

Sel aastal on festivalialal kolm lava – Intsikurmu lava, Oru lava ja Metsalava. “Soovime pakkuda kahel päeval oma festivali sõpradele rohkem ruumi nii muusika kui ka liikumise näol. Palju muusikat, head inimesed, Lõuna-Eesti loodus, maagiline metsapark, käsitööjoogid, maitsvad ja erilised söögid, kaunis kunst ja videoinstallatsioonid metsapargis – see ongi lühidalt Intsikurmu Festival 2017,” iseloomustas algavat festivali selle üks korraldajaid Mihkel Kübar.

Lisaks muusikale pakub Intsikurmu festival valgus- ja videoinstallatsioonidega, peole annab aktsenti Perit Muuga Fashion, kelle moeperfomance on kavas mõlemal festivalipäeval. Avatud on lühifilmide Metsakino, Viktor Kassi metsamale ja toimub Metsaelamuse metsamatk (reedel kell 21).