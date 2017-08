Charlize Theron kehastab plahvatuslikku blondi

Tema Majesteedi salateenistuse parim agent Lorraine Broughton (Theron) on osav spioon, kel ei jää vajaka ka sensuaalsusest ja metsikusest, ning kes on valmis oma oskusi võimatul missioonil ellu jäämiseks ära kasutama. Ta saadetakse kokkuvarisemise äärel Berliinist hindamatut toimikut ära tooma. Sealse osakonnajuhi David Percivali (James McAvoy „Lõhestunud”, „X-Meeste” filmid) näol leiab ta partneri, kes aitab tal eluohtlikest spioonimängudest võitjana välja tulla.

„Plahvatuslik blond” (Atomic Blonde) ühendab endas peene märuli, seksikuse ja särtsaka stiili. Filmi režissöör on David Leitch („John Wick”, „Deadpool 2”). Filmis astuvad veel üles John Goodman („Kong: Pealuu saar”), Til Schweiger („Vääritud tõprad”), Eddie Marsan („Sherlock Holmes”), Sofia Boutella („Kingsman: Salateenistus”) ja Toby Jones („Kapten Ameerika: Talvesõdalane”). Filmi aluseks on Oni Pressi graafiline romaan „The Coldest City”, mille autor on Antony Johnston ja illustraator Sam Hart. Stsenaariumi autor on Kurt Johnstad („300”).

Kinodes alates 4. augustist.

Treiler: