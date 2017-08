Hiiumaal hakkavad veskid kohvi jahvatama

Kõik osalevad kohvikud on korraldajate sõnul omanäolised ning nende kontseptsioonid on kantud oma lugudest ning ajaloost. Kohvikutepäev pakub külastajatele võimaluse kiigata erinevaid paiku, kuhu iga päev üle läve ei astuda ei saa ning täita oma päev nii maitsemeeli kui vaimu ergutavate elamustega.

Esimesed kohvikutepäevad Eestis saidki alguse Hiiumaal aastal 2007. Kärdla elanikke tuntakse juba alates 19. sajandist kohvilähkrite nime all.

Kohvikutepäeva korraldamise mõte sai alguse hämmingust, et Kärdlas kui kohvilähkrite linnas ei ole eriti kohvikuid – kuidas need kohvilähkrid siis oma nime väärilised on? Tuli välja, et Kärdlas on kombeks koduseinte vahel kohvi juua ja külalisi kostitada, mitte niivõrd avalikult kohvi juua. Nii jõutigi nägemuseni ühest sellisest päevast, kus kohalikud oma hooviväravad ja kodud avavad ning kohvi pakuvad.