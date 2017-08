USA-s sündis vasikas, kes näeb välja nagu maailmakuulus rokkar

Väike lehm, kes nimetati Genieks, sündis reedel Kerrville'is ning oskab oma keelt suust välja pista samamoodi nagu rokkar, vahendas BBC.

Turismileht Hill Country Visitor, postitas foto vasikast oma Facebooki seinale ja naljatas, et muusik võiks vabalt loomakese isa olla. Lehe andmetel mängis sel päeval rantšos Kiss, kui väikese Genie ema viljastati.

Simmons ise on võrdluse üle samuti rõõmus, kajastades seda isegi oma Twitteri lehel.

This is real, folks!!! Calf called Genie is born on Texas ranch and looks EXACTLY like Kiss rocker Gene Simmons https://t.co/m6CcUlA7cy