Liisi Koikson uuest singlist: sõnad tulevad ühest isiklikust konfliktist

Liisi Koikson andis välja teise singli uuelt albumilt "Coffee For One" ja esineb reedel Intsikurmu Muusikafestivalil

Aprillis avaldatud albumilt on seni singlina ilmunud Koiksoni senisest käekirjast veidi käredama helikeele ja stiiliga singel "Procrastination Queen”. Uus singel "I Am The Only One" leidis, nagu enamik plaadi lugusid, alguse Londonis.

"Lugu sai hakatud kokku panema Londonis õppides ja tegelikult kooliprojektina. Olin just aimu saanud Logic 9 salvestus programmist ja hakkasin läbi selle loo seda enda jaoks avastama. Põnev oli erinevaid instrumendi kihte tekitada ja kuulata, mis nad kokku annavad. See oli huvitav ja uus maailm, milles ma avastasin laulukirjutamise enda jaoks täiesti uues vormis. Sõnad tulevad ühest isiklikust konfliktist, mis sel hetkel painas ja lahendust otsis," kommenteeris Liisi Koikson.

Aprillis ilmunud album "Coffee For One" sai väga soojalt Jazzkaarel esitluskontsertidega vastu võetud ja tunnustust meedias. ""Coffee For One" on see hetk, kui oled kusagil kaugel kodust ära, sul ei ole kohustusi ja sa ei pea kuhugi minema. Sa tead, et keegi sind ei oota ja võtad hetke, et istuda iseendaga ja täpselt nii kaua, kui ise tahad. Võib-olla sa ei teegi midagi. Tellid moe pärast kohvi ja lased sellel laual jahtuda. Paned tassi kõrvale ka märkmiku ja pliiatsi, juhuks, kui mõni säilitamist väärt mõte pähe tuleb. Istud ja kasvatad ennast, jääma rahulikuks ja nautima hetke. Täiesti üksi, võõras kohvikus koos teise kümne võõraga," illustreeris Koikson albumit tervikuna.

Liisi Koikson astub üles sel reedel, 4. augustil Intsikurmu muusikafestivalil, kus ollakse täies koosseisus laval. Kitarristina on kaasas plaadi produtsent Raul Ojamaa. Esitusele tuleb kogu albumi materjal ja lisaks mõned mõjutajad, keda sai kirjutamise protsessis palju kuulatud.