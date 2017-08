Prints Philipi kuulsamad väljaütlemised: "Kust sa selle mütsi said?"

Sellest, et 96-aastane Edinburghi hertsog kavatseb tervislikel põhjustel loobuda oma seniste ametiülesannete täitmisest ning soovib avalikust elust tagasi tõmbuda, teatas Buckinghami palee juba käesoleva aasta mais.

Prints Philip võtab Buckinghami palee juures vastu merejalaväe paraadi ning see jääb praeguste andmete kohaselt viimaseks 22 219 avaliku esindusülesande seas, mida ta alates 1952. aastast iseseisvalt on täitnud.

Buckinghami palee kinnitusel on prints Philip teinud viimase 65 aasta jooksul ainuüksi 637 visiiti välisriikidesse, pidanud kokku 5500 kõnet ning olnud rohkem kui 780 organisatsiooni patrooniks, esimeheks või liikmeks.

Lisaks sõjaaegsele eeskujulikule teenistusele ning karjäärile mereväes tuntakse printsi ka tema huumorimeele ning sageli ka poliitilise korrektsuse piire kompavate väljaütlemiste poolest.

Järgnevalt ajalehe Daily Telegraph poolt tehtud kokkuvõte Edinburghi hertsogi "parimatest" väljaütlemistest.

1. "Briti naised ei oska süüa teha." (1966. aastal)

2. "Millega sa kuristad, killustikuga või?" (Laulja Tom Jonesile pärast viimase esinemist 1969. aastal.)

3. "Ma kuulutan selle asja avatuks, ükskõik, mis see ka ei oleks." (Visiidil Kanadas 1969. aastal.)

4. "Kõik rääkisid, et meil peaks olema rohkem vaba aega. Nüüd kurdavad aga, et nad on töötud." (1981. aasta majanduslanguse ajal.)

5. "Kui sellel on neli jalga ja see ei ole tool; kui sellel on kaks tiiba ja see lendab, kuid ei ole lennuk ning kui see ujub, kuid ei ole allveelaev, siis hiinlased söövad ta ära." (Maailma Looduse Fondi üritusel 1986. aastal.)

6. "See näeb välja nagu libu magamistuba." (Tutvudes Yorgi hertsogi uue maja plaanidega 1988. aastal.)

7. "Yak, yak, yak, tule, hakka juba liikuma." (1994. aastal Belize visiidi lõpus laevatekil viibides oma kuningannast abikaasale, kui viimane sadamas veel võõrustajatega suhtles.)

8. "Meil ei jooksnud mingid nõustajad kogu aeg ringi, kui keegi püssist pauku tegi, ja ei küsinud: "Kas sinuga on kõik korras? Kas sa oled kindel, et sul pole mingit jõledat probleemi?" Me lihtsalt tegime oma asja edasi." (1995. aastal, kui ta kommenteeris kaasaegsete sõdurite psühholoogist nõustamist, ning meenutas oma kogemusi Teisest maailmasõjast.)

9. "Kuidas teil õnnestub pärismaalased kärakast nii kaua eemal hoida, et nad eksami tehtud saavad?" (1995. aastal Šotimaal Obani linnas esitatud küsimus kohaliku autokooli õpetajale.)

10. "Kui näiteks kriketimängija otsustab äkki minna kooli ja peksta hulga inimesi oma kurikaga surnuks - mida ta saaks teha väga lihtsalt, eks ole - siis kas me peaksime hakkama kriketikurikaid ära keelama?" (1996. aastal pärast Dunblane'i koolitulistamist, mis tõi kaasa üleskutseid piirata veelgi rohkem tulirelvade kättesaadavust.)

11. "See oleks nagu mingi hindu poolt paigaldatud." (1999. aastal Edinburghis, kui ta märkas ühes tehases vanamoodsat sulavkaitset.)

12. "Kurdid? Kui te seal lähedal olete, siis pole ime, et te kurdid olete." (1999. aastal Cardiffis noortele kurtidele, kui parajasti esines kohaliku kooli puhkpilliorkester.)

13. "Sa oled ju naine, eks ole?" (1984. aastal Keenias, kui üks kohalik naine talle kingituse ulatas.)

14. "Kui te siin veel kaua olete, muutute kõik pilusilmseteks." (1986. aasta riigivisiidi ajal Hiinas õppivatele briti tudengitele.)

15. "Teie riik on ohustatud liikidega kauplemise vallas üks kuulsamaid kohti kogu maailmas." (1991. aastal Tais, kui talle anti üle loodukaitsealane auhind.)

16. "Oo ei, ma võin mingi jälgi haiguse külge saada." (1992. aastal Austraalias, kui talle pakuti võimalust koaalale pai teha.)

17. "Ei usu, et sa siin kaua oled olnud - sul pole isegi õllekõhtu." (1993. aastal Ungaris tehtud kommentaar Budapestis elavale briti mehele.)

18. "Kas suurem osa teist pole mitte piraatide järeltulijad?" (1994. aastal Kaimanisaartel kohaliku rikkuriga kohtudes.)

19. "Teil õnnestus seega vältida ärasöömist? (1998. aastal Paapua Uus-Guineas matkamas käinud tudengile.)

20. 1997. aastal nimetas ta Saksamaal liidukantsler Helmut Kohli Reichskanzler-iks - viimati kandis seda tiitlit Adolf Hitler.

21. "Sa oled liiga paks, et astronaut olla." (13-aastasele Salfordi poisile, kes ütles, et tema unistuseks on kosmosereis.)

22. "Ma eelistaks, kui ta mikrofoni välja lülitaks." (2001. aastal sir Elton Johni esinemise ajal sosistades.)

23. "Kas te loobite endiselt üksteise pihta odasid?" (2002. aastal Austraalias eduka aborigeenist ettevõtjaga kohtudes.)

24. "Sa näed välja nagu enesetaputerrorist." (2002. aastal kuulikindlat vesti kandnud naispolitseinikule.)

25. "Kas te teate, et tänapäeval dresseeritakse söömiskoeri anorektikutele?" (2002. aastal Exeteri katerdaali juures ühele pimedale naisele.)

26. "Tundub, et täna on siin palju teie pereliikmeid." (Buckinghami palees toimunud Briti hindude vastuvõtul ühele hindust ärimehele.)

27. "Kas sul on ka sellist värvi aluspükse?" (Šoti konservatiivide naissoost juhile Annabel Goldiele 2010. aastal, kui ta Edinburghis paavsti külaskäigu ajal traditsioonilist šoti mustrit ehk tartan-it märkas.)

28. "Tükid hakkavad juba küljest ära kukkuma." (2011. aastal oma lähenevat 90. sünnipäeva kommenteerides.)

29. "Kui palju inimesi sa selle asjaga täna hommikul juba pikali sõitnud oled?" (2012. aastal Redbridges, kui ta kohtus elektrilist ratastooli kasutava invaliidiga.)

30. "Mind arreteeritaks, kui ma selle kleidi luku lahti tõmbaksin." (2012. aastal Londonis, kui märkas 25-aastase naisametniku seljas kleiti, millel oli ees pikk tõmbelukk.)

31. "Filipiinid on ilmselt juba pooleldi tühjad, sest teie kõik olete siin meie tervishoiusüsteemi püsti hoidmas." (2013. aastal Lutoni haiglas Filipiinidelt pärit medõele.)

32. "Lapsed lähevad kooli, sest nende vanemad ei taha, et nad neid kodus segaksid." (2013. aasta oktoobris Pakistani haridusaktivisti Malala Yousafzaiga kohtudes.)

33. "Sa näed nälginud välja." (2017. aasta veebruaris Charterhouse'i vaestemajas viibivale pensionärile.)

34. "Ma olen lihtsalt üks amööb." (Kommenteerides kuninganna otsust, et nende lapsed kannavad Windsori, mitte Mountbatteni nime.)

35. "Te küsite minult, kas kuninganna hakkab surema?" (vastates küsimusele, kas Walesi prints peaks olema järgmine monarh.)

36. "Kui mees avab oma abikaasale auto ukse, siis on tegu kas uue auto või uue abikaasaga."

37. "See on meeldiv vaheldus viibida riigis, mida ei valitse selle rahvas." (Paraguay kunagise diktaatori Alfredo Stroessneriga kohtudes.)

38. "Kust sa selle mütsi said?" (Väidetavalt ütles prints need sõnad oma abikaasale kroonimise ajal.)