Hollywoodi pahalane Robert Davi: eestlaste soojus puudutas mu hinge

"Ma loodan, et mäletate minu viimast kontserti, mis toimub umbes poolteist aastat tagasi. Saku Suurhallis oli umbes 5000 inimest. Teie soojus ja entusiasm puudutas minu hinge ja ma tahan tagasi Eestisse tulla," ütles Davi videos.

Robert Davi on professionaalne näitleja ja laulja, kes enne filmimaailma tippu jõudmist õppis klassikalist muusikat ja ooperit. Hollywoodi kassahittides karme mehi mänginud Davi leidis tee tagasi nooruspõlvemuusika juurde kuue aasta eest, kui pühendas Frank Sinatrale albumi "Davi Sings Sinatra: On the Road To Romance". Pea kaks aastat tagasi Saku Suurhalli publikut täis toonud Davi annab sel korral Tallinnas ja Tartus kokku kaks kontserti, kus esitab oma sõbra Frank Sinatra ja Dean Martini hitte.

Filmitäht Davi ootab Eesti publikuga taaskohtumist väga ja saatis emotsionaalse videotervituse:

Kahe aasta eest Saku Suurhallis toimunud kontserdil ütles Davi, et peab Eestit maailma kõige paremini hoitud saladuseks, kuna siin on väga palju ilusaid inimesi.

Kontserdid toimuvad 7. ja 8. oktoobril.